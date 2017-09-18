Саакашвили: У меня украинское гражданство

18.09.2017 19:35 Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михел Саакашвили заявил, что имеет украинское гражданство, об этом Саакашвили заявл на заседании Мостисского райсуда, где слушается его дело о незаконном пересечении государственной границы Украины



"У меня украинское гражданство", - отметил он.



Общаясь с журналистами он подчеркнул, что польская сторона подтвердила отсутствие нарушения границы, а с украинским "пограничным совком" пора заканчивать.



Как отмечается, Саакашвили прибыл в Мостисский райсуд на Львовщине, где слушается дело о незаконном пересечении им государственной границы Украины. Под зданием суда его ждала толпа сторонников и противников. Последние забросали экс-губернатора Одесской области яйцами.















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