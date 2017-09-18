|
Саакашвили: У меня украинское гражданство
18.09.2017 19:35
Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михел Саакашвили заявил, что имеет украинское гражданство, об этом Саакашвили заявл на заседании Мостисского райсуда, где слушается его дело о незаконном пересечении государственной границы Украины
"У меня украинское гражданство", - отметил он.
Общаясь с журналистами он подчеркнул, что польская сторона подтвердила отсутствие нарушения границы, а с украинским "пограничным совком" пора заканчивать.
Как отмечается, Саакашвили прибыл в Мостисский райсуд на Львовщине, где слушается дело о незаконном пересечении им государственной границы Украины. Под зданием суда его ждала толпа сторонников и противников. Последние забросали экс-губернатора Одесской области яйцами.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна