Представитель "Справедливых выборов": Выставка агитационного материала в школе является проявлением политической активности

18.09.2017 19:40 Выставка агитационного материала в школе является проявлением политической активности – заявила региональный координатор Аджарии, Гурии, Поти "Справедливых выборов" Мадона Беридзе. По ее словам, происшедший факт попадет в отчет неправительственной организации.



"Выставка агитационного материала в школе является проявлением политической активности, что противоречит "Закону об общем образовании". Императивно недопустима политизация учебного процесса общеобразовательных учреждений. Факт отразится в нашем отчете"- говорит Мадона Беридзе.



Начальник ресурс-центра Шуахеви Эдуард Гограчадзе заявил, что данный педагог будет продолжать деятельность до решения дисциплинарного комитета, созданного в публичной школе. По его же словам, обязательно проведут соответствующие мероприятия по факту.



"Я сегодня впервые узнал по социальной сети о происшедшем, а также дирекция школы сегодня узнала об этом. Вопрос передали для изучения дисциплинарному комитету школы. Комитет рассмотрит, и установит виновность. Будут проведены соответствующие мероприятия. Что касается педагога, до тех пор, пока дисциплинарный комитет не рассмотрит, и не примет решение, педагог продолжит обычную деятельность в школе" -заявил Эдуард Гограчадзе.



В школе села Схепи муниципалитета Шуахеви педагог первого класса 15 сентября снял вместе с учениками фото, в котором дети держат в руке флаги "Грузинской мечты". Фото в социальной сети распространил сам педагог.



















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