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Суд Львова перенес слушания по делу Саакашвили на 22 сентября


18.09.2017   20:17
Слушания по делу о протоколе Госпогранслужбы Украины в отношении экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины перенесли на 11 часов 22 сентября.

Такое решение принял судья, рассматривающий составленный сотрудниками Государственной пограничной службы Украины о событиях 10 сентября на пункте пропуска через границу "Шегини"протокол.

Во время заседания суд рассмотрел ряд ходатайств от сторон обвинения и защиты, а также пояснения от самого М.Саакашвили, который заявил, что ни о каком прорыве границы нельзя говорить, поскольку "все происходило на территории Украины".

Заседание перенесли в связи с тем, что для выполнения ходатайств стороны защиты Госпогранслужбе потребовалось дополнительное время.






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