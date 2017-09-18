Декларацию о реформе ООН поддержали 128 стран

18.09.2017 20:22 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о реформе Организации Объединенных Наций, в поддержку которой выступили уже 128 стран.



Об этом сообщается на сайте ООН.



"Наша общая цель - это, чтобы в XXI веке ООН была больше сосредоточена на людях, и меньше на процессе, больше на оказании помощи, и меньше на бюрократии", - заявил генеральный секретарь ООН на мероприятии, которое организовано совместно с президентом США Дональдом Трампом .



По его словам, декларация по реформе ООН, которая состоит из 10 пунктов, направленна на упрощение процедур и децентрализацию решений, с большей прозрачностью, эффективностью и подотчетностью.

Напомним, сразу после победы на выборах президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на реформах и изменениях в Организации Объединенных Наций, чтобы сделать ее более эффективной в решении глобальных проблем.



Как известно, Трамп неоднократно критиковал общую эффективность ООН, заявляв, что организация мало что делает для решения глобальных проблем.



Стоит добавить, что Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ООН, их вклад в бюджет организации составляет 22% от общего бюджета (5,4 млрд долл.) и 28% бюджета миротворческих операций ООН (7,9 млрд долл.)















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