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Трамп: ООН не использует свой потенциал


18.09.2017   20:24
Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация Объединенных Наций не использует свой потенциал.
Об этом Трампа заявил в своей первой речи в Организации Объединенных Наций, сообщает BBC.

"Надо фокусироваться больше на людях, меньше на бюрократии", - сказал он на специальном совещании по вопросам реформ, которое состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, ни одно государство не должно нести непропорциональную долю расходов.

Как известно, Трамп считает несправедливыми расходы США, которые охватывают 28,5% бюджета миротворческих операций ООН.

Трамп неоднократно критиковал общую эффективность ООН, заявляя, что организация мало что делает для решения глобальных проблем.






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