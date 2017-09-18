Трамп: ООН не использует свой потенциал

18.09.2017 20:24 Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация Объединенных Наций не использует свой потенциал.

Об этом Трампа заявил в своей первой речи в Организации Объединенных Наций, сообщает BBC.



"Надо фокусироваться больше на людях, меньше на бюрократии", - сказал он на специальном совещании по вопросам реформ, которое состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.



По его словам, ни одно государство не должно нести непропорциональную долю расходов.



Как известно, Трамп считает несправедливыми расходы США, которые охватывают 28,5% бюджета миротворческих операций ООН.



Трамп неоднократно критиковал общую эффективность ООН, заявляя, что организация мало что делает для решения глобальных проблем.















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