Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Визит премьер-министра Грузии на 72-сессию Генеральной Ассамблеи ООН начался


18.09.2017   21:21
Визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Нью-Йорк, на 72-сессию Генеральной Ассамблеи ООН, начался. Глава грузинского правительства сегодня присутствовал на организованной генеральным секретарем ООН встрече на тему: «Реформы ООН», на которой выступили с речью президент США Дональд Трамп и генсек ООН Антониу Гутерриш.

По информации администрации правительства Грузии, в ходе выступления с речью они акцентировали внимание на деятельности ООН и реформах, которые осуществляются при поддержке организации. Премьер Грузии сегодня же проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском и генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

В рамках визита в Нью-Йорк 19 сентября Георгий Квирикашвили примет участие во встрече высокого уровня «Партнерства открытого управления» (OGP), на котором президент Франции Эмманюэль Макрон передаст грузинскому премьеру председательство на год в OGP. Грузия впервые в истории OGP будет председателем организации (инициативы), объединяющей 75 стран.

На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Грузии выступит с речью 21 сентября. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи главы грузинского правительства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7%
Грузия имеет свободный доступ к одной трети мирового рынка - министр экономики
Более миллиона международных визитеров посетили Аджарию в январе-августе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Строительство транскавказской дороги через Абхазию: современность в свете истории
«Представительство ТПП Абхазии» в Берлине является частной инициативой - ТПП Грузии
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Налбандян: Мирному решению и переговорам по Карабаху нет альтернативы
Президент Азербайджана в Нью-Йорке принял участие в мероприятии высокого уровня
Туск: ЕС поддерживает все те процессы, которые связаны с интеграцией Грузии в европейскую семью
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна