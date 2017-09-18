Визит премьер-министра Грузии на 72-сессию Генеральной Ассамблеи ООН начался

18.09.2017 21:21 Визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Нью-Йорк, на 72-сессию Генеральной Ассамблеи ООН, начался. Глава грузинского правительства сегодня присутствовал на организованной генеральным секретарем ООН встрече на тему: «Реформы ООН», на которой выступили с речью президент США Дональд Трамп и генсек ООН Антониу Гутерриш.



По информации администрации правительства Грузии, в ходе выступления с речью они акцентировали внимание на деятельности ООН и реформах, которые осуществляются при поддержке организации. Премьер Грузии сегодня же проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском и генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.



В рамках визита в Нью-Йорк 19 сентября Георгий Квирикашвили примет участие во встрече высокого уровня «Партнерства открытого управления» (OGP), на котором президент Франции Эмманюэль Макрон передаст грузинскому премьеру председательство на год в OGP. Грузия впервые в истории OGP будет председателем организации (инициативы), объединяющей 75 стран.



На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Грузии выступит с речью 21 сентября. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи главы грузинского правительства.















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