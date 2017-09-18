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Туск: ЕC поддерживает все процессы, которые связаны с интеграцией Грузии в европейскую семью


18.09.2017   22:08
«Евросоюз поддерживает все процессы, которые связаны с интеграцией Грузии в европейскую семью», — заявил президент Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча прошла 18 сентября в Нью-Йорке, куда прибыла делегация Грузии для участия в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.

На встрече обсуждались проводимые в Грузии реформы, двусторонние взаимоотношения с ЕС и ситуация на «оккупированных территориях».

В ходе визита в Нью-Йорк премьер-министр Грузии принял участие во встрече на тему «Реформы ООН», организованной президентом США и генсеком ООН.

19 сентября в Нью-Йорке состоится заседание «Партнерства открытых правительств», на котором премьер-министр Грузии сроком на один год примет от президента Франции председательство в этой организации. Таким образом, Грузия впервые станет председателем организации, состоящей из 75 членов, подчеркивают в пресс-службе правительства.

21 сентября Георгий Квирикашвили выступит на 72-й сессии Генассамблеи ООН. В рамках визита премьер проведет ряд двусторонних встреч.






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