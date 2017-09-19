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Суд Львовской области признал обоснованными обвинения против Давида Сакварелидзе


19.09.2017   09:57
Суд Львовской области признал обоснованными обвинения против Давида Сакварелидзе в деле о прорыве госграницы Украины на КПП "Шегини" 10 сентября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, передает 112.ua.

"Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд, отбросив доводы стороны защиты, признал их (доказательства, - ред.) надлежащими и допустимыми, а также констатировал, что они достаточны для вывода суда об обоснованности объявленных Сакварелидзе подозрений в совершении вышеуказанных уголовных преступлений", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отношении Сакварелидзе прокуратура открыла уголовное производство по признакам группового нарушения общественного порядка, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, сопротивления и насилия в отношении работника правоохранительного органа.

16 сентября Галицкий районный суд Львова не избрал меру пресечения члену партии "Рух новых сил" Давиду Сакварелидзе.

Напомним, 14 сентября Сакварелидзе объявили о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября, когда экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вернулся в Украину.






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