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Туск: ЕС поддерживает все процессы, связанные с интеграцией Грузии в европейскую семью


19.09.2017   10:03
Евросоюз (ЕС) поддерживает все те процессы, которые связаны с интеграцией Грузии в европейскую семью, - об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

На встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стороны говорили о двусторонних отношениях Грузии и НАТО, о проходящих в Грузии реформах и ситуации, сложившейся на оккупированных территориях.

Глава грузинского правительства детально ознакомил Дональда Туска с проходящими в Грузии политико-экономическими реформами, которые твердо поддерживаются Евросоюзом.

Разговор также коснулся существующей на оккупированных территориях обстановки. Президент Европейского совета еще раз подтвердил непоколебимую поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Грузии и всех тех процессов, которые связаны с интеграцией Грузии в европейскую семью.

На встрече присутствовали глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе и его первый заместитель Давид Залкалиани.






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