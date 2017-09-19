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Суд Львовской области отложил рассмотрение дела Михаила Саакашвили до 22 сентября


19.09.2017   10:10
Мостиский районный суд Львовской области накануне отложил рассмотрение дела о незаконном пересечении границы экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили до 22 сентября, передает 112.ua со ссылкой на Zaxid.net.

18 сентября суд начал рассмотрение дела Саакашвили. Зашита бывшего одесского губернатора заявила, что врученный Саакашвили протокол о незаконном пересечении украинской границы был составлен неправильно.

Кроме того, защита потребовала от ГПСУ предоставить план эвакуации пассажиров с пункта пропуска "Шегини" на случай чрезвычайной ситуации, поскольку пункт был заминирован.

Суд принял решение перенести рассмотрение дела на пятницу, 22 сентября.

Как ранее сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины в связи с прорывом на КПП "Шегини" 10 сентября.






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