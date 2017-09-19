Грузия присоединяется к декларации об инициативе США в связи с реформированием ООН

19.09.2017 11:20 Грузия присоединяется к декларации государств-участников об инициативе США в связи с реформированием ООН. Грузинская сторона присоединилась к документу в рамках визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили на 72-ю сессию генассамблеи ООН.



Глава правительства Грузии присутствовал на встрече на тему «Реформы ООН», организованной президентом США и генсеком ООН, на ней выступили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



Политическая декларация реформирования ООН поддерживает усилия к реформированию со стороны генерального секретаря организации.



«...Мы поддерживаем Генерального секретаря в его намерении внести конкретные изменения в систему ООН, чтобы обеспечить более высокое качество оптимизации работы организации по инициативам о реагировании на гуманитарные проблемы, разработке и поддержанию мирных инициатив», - говорится в документе.















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