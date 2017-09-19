142 страны согласились поддержать реформу ООН

19.09.2017 12:16 США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также Грузия и еще 136 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу. Текст документа, который состоит из 10 пунктов, размещен на сайте американской дипмиссии при ООН.



Страны, подписавшие Декларацию, выразили уверенность в реформаторской инициативе Генерального секретаря Антониу Гутерриша и призвали его "возглавить реформу Организации".



142 страны обязуются поддерживать Генсекретаря в укреплении "системы подотчетности ооновской системы путем повышения транспарентности и усиления контроля", а также "в укреплении функций Организации в области планирования и бюджета для достижения большей прозрачности и возможного прогнозирования требуемых ресурсов".



"Мы поддерживаем Генерального секретаря в осуществлении конкретных изменений в системе ООН, направленных на улучшение координации ее работы по вопросам гуманитарной помощи, развития и по поддержанию мирных инициатив", - отмечается в одном из пунктов документа.



Кроме того, государства-члены обязуются "сокращать дублирование, избыток и совпадение мандатов, в том числе среди основных органов ООН", "оказывать поддержку главе Организации в разработке политики в области управления людскими ресурсами, которая позволит ООН продолжить привлекать, развивать и сохранять высокоэффективных сотрудников, а также будет содействовать гендерному равенству и географическому разнообразию".



В последнем пункте подчеркивается, что подписавшие документ страны признают, что каждое "государство несет основную ответственность за свое собственное экономическое и социальное развитие", а также заявляют о признании "роли ООН в создании платформы для партнерства в интересах обеспечения глобального устойчивого развития"



В понедельник по инициативе США состоялось заседание высокого уровня, посвященное реформе ООН. В нем принял участие президент США Д.Трамп, который выразил поддержку усилиям Генерального секретаря в области реформирования Организации.



Россия не стала принимать участие в процессе по реформированию ООН. "На сегодня мы поддержать этот процесс не готовы, или заявить о своем участии в нем", - сказал журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.















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