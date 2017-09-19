Сторонники «Грузинской мечты» из Марнеули устроили протестную акцию в Тбилиси

19.09.2017 13:01 Несколько десятков жителей города Марнеули в регионе Квемо-Картли прибыли в Тбилиси для того, чтобы опротестовать действия правящей партии «Грузинская мечта» перед выборами в органы местного самоуправления.



Накануне стало известно, что «Грузинская мечта» заменила своего кандидата в мэры Марнеули – вместо Амирана Гиоргадзе на пост представили кандидатуру Теймураза Абазова. Решение было принято руководством правящей партии еще 7 сентября, однако жителям города стало известно об этом только накануне.



Амиран Гиоргадзе ранее был официально представлен «Грузинской мечтой» на пост мэра Марнеули. По всему городу уже размещены предвыборные агитационные билборды, плакаты и баннеры с его изображением. После того, как накануне было объявлено о смене кандидатов, стало известно, что Гиоргадзе, в случае победы Абазова на выборах мэра, возглавит городской законодательный орган (сакребуло).



Данное решение попытались опротестовать сторонники Гиоргадзе. Организовав стихийную акцию в Марнеули, они приняли решение направиться в столицу, чтобы потребовать восстановления кандидатуры Гиоргадзе у центрального офиса правящей партии.



Уже к полуночи десятки людей прибыли к месту. У офиса «Грузинской мечты» была мобилизована полиция.



«Наша позиция неизменна. Мы хотим, чтобы Амиран Гиоргадзе был мэром Марнеули. Сегодня все мы организованно прибыли в Тбилиси, чтобы показать властям, что рядом с ним стоят люди», — сказал один из участников акции журналистам.



До поздней ночи в офисе «Грузинской мечты» продолжались консультации по данному вопросу. В итоге, представители партии подтвердили, что на пост мэра будет выдвинут на пост мэра Теймураз Абазова, а Гиоргадзе — станет первым номером в избирательном списке сакребуло.



«Партия живой организм. Демократия разрешена не только в стране, но и в партии. Речь здесь идет о некоторых изменениях. В Марнеули у нас есть два очень сильных кандидата, однако Гиоргадзе будет первым номером в списке председателей сакребуло», — сказал глава парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе журналистам.



Вместе с тем, он не назвал каких-либо конкретных причин для смены кандидата.



Граждане Грузии будут выбирать местные законодательные органы, а также градоначальников и глав районов 21 октября. Участвовать в выборах будут 24 партии и 5 блоков, которые уже прошли регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Также в разных городах и районах планируют участвовать 15 независимых кандидатов.















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