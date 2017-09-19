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Грузия и Латвия потребовали список детей, отдыхающих в «Артеке»


19.09.2017   13:06
Правительства Грузии и Латвии требовали от руководства «Артека» сообщить данные своих детей, которые отдыхали на аннексированной Россией территории Украины. Об этом в эфире российского телеканала НТВ заявил директор «Артека» Алексей Каспржак.

«Грузия не единственный пример. Есть официальное обращение министерства Латвии к нам с просьбой написать фамилии, имена, отчества детей, приехавших в «Артек». Мы их переадресовали в наше министерство иностранных дел, посчитав что…

Понимаете, «Артек» — это мир детства, это мир, в котором нет границ. Здесь мы пытаемся сформировать некие правила, по которым завтра будет жить мир взрослых людей. Нам кажется, что в нем границы будут менее грозными и более прозрачными», — сказал Каспржак.

За четыре года, прошедших с тех пор, как Крым был аннексирован Россией, количество детей, отдохнувших в «Артеке» в течение года выросло с 6,5 тыс в 2014 году до 40 тыс в 2017 году. В руководстве рассчитывают, что в следующем году приедет 50 тыс детей.






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