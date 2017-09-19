Саакашвили находится в Киеве

19.09.2017 13:09 Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили прибыл в Киев. Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-секретарь Дарина Чиж.



По ее словам, Саакашвили прибыл в Киев во вторник утром, а 20 сентября он отправится в Днепр.



Кроме того, на 12:00 анонсирован брифинг адвокатов Саакашвили при его участии касательно обжалования указа Президента Петра Порошенко о прекращении гражданства экс-Президента Грузии.















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