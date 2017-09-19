Сенат США запретил правительству использовать ПО Лаборатории Касперского

19.09.2017 14:41 Сенат США в понедельник одобрил введение запрета на использование федеральным правительством продукции базирующейся в Москве Лаборатории Касперского в связи с опасениями о том, что компания может находиться под влиянием Кремля и представлять угрозу национальной безопасности.



Решение сенаторов стало очередным ударом по позициям Лаборатории Касперского в США. Компания решительно отвергает обвинения в шпионаже по поручению российского правительства.



Поправка, одобренная Сенатом, была включена в законопроект об оборонных расходах на 2018 финансовый год.



На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа потребовала от всех правительственных структур удалить программы Лаборатории Касперского со своих компьютеров.



Тревоги американских законодателей и сотрудников спецслужб относительно возможного кибершпионажа со стороны Москвы усилились после обвинений, касающихся вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.



Сооснователь и глава российской компании Евгений Касперский отрицает обвинения против фирмы, указывая на отсутствие убедительных или находящихся в открытом доступе доказательств. На прошлой неделе он согласился ответить на вопросы представителей Конгресса США относительно безопасности продукции Лаборатории Касперского, но сказал, что для этого ему в ускоренном порядке должны дать визу.



Сенатор-демократ Джин Шэхин, возглавившая усилия в Конгрессе, направленные на внесение продукции Лаборатории Касперского в черный список, заявила, что запрет “ликвидировал настоящее уязвимое место нашей национальной безопасности”.



Она добавила, что поправку решительно поддерживает Палата представителей, которая также должна провести голосование относительно законопроекта об оборонном бюджете, и она ждет его скорого принятия.



Запрет распространяется как на гражданские ведомства, так и на военные структуры, в то время как требование администрации Трампа не касалось Пентагона. Тем не менее руководители американских спецслужб ранее в этом году говорили, что военным, в целом, уже запрещено использовать ПО Лаборатории Касперского.



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