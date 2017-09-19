Саакашвили требует предоставить все документы, на основании которых он был лишен гражданства

19.09.2017 14:51 Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили не имеет ни одного документа для обжалования указа Президента Петра Порошенко о прекращении его гражданства.



Об этом он заявил на брифинге в Киеве.



"Порошенко удивляется, почему Саакашвили не идет в суд обжаловать его указ... Как я пойду в суд, если у меня нет ни одного документа для того, чтобы идти в суд и что-то обжаловать?" - сказал он.



По его словам, он до сих пор не получил ни одного документа, на основании которого было прекращено его гражданство.



Он также просит Администрацию Президента предоставить ему копию представления Миграционной службы на прекращение его гражданства.















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