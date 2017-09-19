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Отмывание денег, связь с Гайдамаком, и торговля оружием - акция ЕНД у "Карту банка"


19.09.2017   14:54
У "Карту банка" идет акция протеста. У банка, принадлежащего Бидзине Иванишвили, где "Национальное движение" проводит акцию, мобилизованы правоохранители. Оппозиция обвиняет "Банк Карту" в отмывании денег.

По словам одного из лидеров партии Левана Хабеишвили, посредством "Банка Карту" происходит отмывание украденных из бюджета денег.

По его словам, "Банк Карту" используют для отмывания денег также и российские олигархи.

"Это дворец зла, где отмываются деньги российского олигарха, здесь происходит отмывание черных денег. А также компании, которые регистрируют двоюродный брат Иванишвили, Арчил Мамацашвили, и его доверенное лицо Кахниаури, получают из государственного бюджета миллионы лари. А также важно, чтобы "Банк Карту" опубликовал доходы, откуда получает этот фонд средства, и какая есть связь между Гайдамаком, торговлей оружием, и Бидзиной Иванишвили. Вы трудитесь, а эти люди крадут эти средства из бюджета. Здесь происходит отмывание награбленных денег, и все это связано с "Банком Карту", это символ зла. Грузинский народ должен знать, здесь отмываются черные деньги не только Бидзины Иванишвили, но и русских олигархов"- заявил Леван Хабеишвили.

У головного офиса "Банка Карту" мобилизовано большое количество патрульной полиции. На месте находятся также члены Службы безопасности и криминальной полиции.






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