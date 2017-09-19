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Саакашвили отстранил своего пресс-секретаря


19.09.2017   14:57
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили отстранил от обязанностей своего пресс-секретаря Дарину Чиж за антисемитские высказывания. Об этом он сообщил в Facebook.

"Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем – вся суть моей жизни сводится к борьбе против всех проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости. Я, например, всегда баню авторов комментов на этнические и религиозные темы на моей странице. Вчера я отстранил Дашу Чиж от нашей кампании именно по причине ее высказывания", – написал Саакашвили.

По его словам, "не следует уподобляться тем, кто хотя бы намеками говорит на эти темы, так как я таких людей считаю личными врагами".

Саакашвили добавил, что ему неприятно, когда "нашу, на 100% украинскую команду – по сути и по гражданству – называют командой грузинских реформаторов".

"Я горжусь нашими грузинскими реформами, но мне кажется, в украинском контексте упор на "грузинство" делается совсем в других целях", – заявил политик.

17 сентября Чиж в Facebook назвала президента Украины Петра Порошенко "Вальцманом". 18 сентября она удалила пост. "Многие обиделись моей злой иронии, ошибочно посчитав ее "антисемитизмом"... Прошу прощенья у всех, кого задел мой пост", – написала экс-спикер Саакашвили.






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