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Молдова, Украина и Грузия призывают разработать Дорожную карту вступления в ЕС
19.09.2017 15:01
Киев, Тбилиси и Кишинев планируют обратиться в Европарламент с просьбой разработать дорожную карту вступления трех стран в Евросоюз, сказал вице-спикер парламента Молдовы Юрий Лянкэ по итогам встречи представителей законодательных органов Молдовы, Украины и Грузии, которая прошла в Италии, сообщает "Укринформ".
"Мы договорились разработать совместное обращение Молдовы, Украины и Грузии в Европарламент и призвать европейских законодателей принять резолюцию о политической поддержке наших государств и о разработке дорожной карты вступления в Евросоюз", – отметил он.
По словам Лянкэ, стороны также договорились, что парламенты Молдовы, Украины и Грузии разработают план мер по сотрудничеству в сфере гармонизации национальных законодательств в соответствии с европейскими стандартами, реализации совместных инфраструктурных проектов и проектов в области энергетической безопасности.
Агентство пишет, что в ходе встречи была принята Декларация о необходимости переосмысления формата "Восточного партнерства".
Программа "Восточное партнерство" была инициирована ЕС в 2009 году с целью развития интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.
Программа предусматривает упрощение визового режима с ЕС, заключение соглашений об углубленных зон свободной торговли, поддержку процесса адаптации законодательства и укрепления институциональной базы стран-партнеров, сотрудничество в сфере энергетической безопасности.
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