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Саакашвили: У меня нет личного конфликта с Порошенко


19.09.2017   15:07
Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили рассказал на брифинге в Киеве о своих отношениях с Петром Порошенко и о том, как относится к возможной экстрадиции, передают Українські Новини.

"У меня нет личного конфликта с Порошенко. Они хотят сказать, что два институтских друга обиделись друг на друга... У нас, конечно, есть проблема и с ним, но главная проблема - это олигархи и система, которая убивает Украину", - сказал бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили на брифинге в Киеве.

Однако, по его словам, Президент Петр Порошенко интересуется всеми его действиями.

Также Саакашвили прокомментировал возможность своей экстрадиции из Украины.

"Хотят меня арестовать, пусть арестовывают, хотят меня экстрадировать, пусть экстрадируют, хотят меня шантажировать моим братом, пусть шантажируют",- сказал бывший президент Грузии, лидер движения "Рух нових сил" Михеил Саакашвили, отвечая на вопрос Українських Новин о возможной экстрадиции.

Саакашвили также сообщил, что если Президент Петр Порошенко не предоставит ему копий документов, необходимых для обжалования указа о прекращении его гражданства Украины, он будет обращаться в Европейский суд по правам человека для своей защиты как гражданина.






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