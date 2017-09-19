Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

По информации МВД, на ТЭВЗе молодого человека ранили холодным оружием


19.09.2017   15:25
По информации Министерства ВД, молодого человека в тбилисском районе ТЭВЗ ранили холодным оружием. Как сообщили в ведомстве «IPN», на месте происшествия работают эксперты-криминалисты, следствие ведется по статье 117 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Также сообщается, что жизни мужчины опасность не угрожает.

Напомним, инцидент произошел некоторое время назад, раненный доставлен в больницу №5.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Набеглави» будет разливать минеральную воду со вкусом лимона в алюминиевые банки
ВВП Грузии в первом полугодии увеличился на 4,9%
Рост ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
Германия не считает представительство ТПП Абхазии в Берлине официальным
Строительство транскавказской дороги через Абхазию: современность в свете истории
«Представительство ТПП Абхазии» в Берлине является частной инициативой - ТПП Грузии
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чечня получила в собственность санаторий под Алуштой в Крыму
В Армении намерены на 25% повысить среднюю зарплату
Премьер-министр Армении: Мы объявили 0% терпимости в отношении коррупции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна