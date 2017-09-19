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По информации МВД, на ТЭВЗе молодого человека ранили холодным оружием
19.09.2017 15:25
По информации Министерства ВД, молодого человека в тбилисском районе ТЭВЗ ранили холодным оружием. Как сообщили в ведомстве «IPN», на месте происшествия работают эксперты-криминалисты, следствие ведется по статье 117 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Также сообщается, что жизни мужчины опасность не угрожает.
Напомним, инцидент произошел некоторое время назад, раненный доставлен в больницу №5.
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