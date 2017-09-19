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Меквабишвили: Я позабочусь о дальнейшем институциональном развитии Службы государственного аудита
19.09.2017 15:28
Если парламент выразит мне доверие на должности генерального аудитора, я позабочусь о дальнейшем институциональном развитии Службы государственного аудита - мы поднимем деятельность службы на качественно новый уровень, - об этом заявляет представленный на пост генерального аудитора Ираклий Меквабишвили.
Он ознакомил со своими планами и видением на этой должности представителей парламентского меньшинства.
«Наша деятельность будет построена на четырех основных принципах. Это объективность, независимость, профессионализм и публичность. Служба должна развиться технологически. Ее деятельность должна быть превенционного характера, а не какой-то карательной структурой. Однако, если увидим какое-либо несоответствие закону, за этим последуют мгновенные и очень адекватные оценка и реагирование. Считаю важным, чтобы на основании наших рекомендаций парламент оказал реагирование, чтобы был установлен строгий мониторинг исполнения наших рекомендаций», - сказал Ираклий Меквабишвили.
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