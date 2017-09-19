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Саакашвили намерен набрать в Украине 300 людей, чтобы сделать из них новый состав Верховной Рады


19.09.2017   15:45
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили намерен набрать в Украине 300 людей, чтобы сделать из них новый состав Верховной Рады. Об этом он сказал во время встречи с украинцами в Киеве возле Администрации президента. Телеканал NewsOne вел прямую трансляцию мероприятия.

"У нас есть нормальная программа. Мы соберем 300 нормальных спартанцев, депутатов, которые имеют большинство в Верховной Раде. Они подпишут соглашение с народом, что они там только на одну каденцию и потом вообще уйдут из политики. Это будет конституционное соглашение с народом. Они скажут, что сделают реформы, придут на одну каденцию, а потом уйдут", - указал он.

По его словам, для создания новой Верховной Рады в каждом регионе нужно найти по десять порядочных людей.

"Это не много. И я будут этим заниматься. Селекционированием и подбором этих людей. Я помогу новым людям прийти к власти", - добавил Саакашвили.






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