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Transparency International рассказал о предпринимательской деятельности грузинских депутатов


19.09.2017   16:01
Депутаты правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» за год получили самые высокие доходы от предпринимательской деятельности. Об этом свидетельствуют результаты исследования авторитетной неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» (Transparency International — Georgia).

Согласно декларациям парламентариев, за год самые высокие доходы получили депутаты от правящей партии Кахабер Окриашвили — более 17 миллионов 429 тысяч лари (порядка 7 миллионов долларов), Григол Микеладзе – 1 миллион 185 тысяч лари (порядка 477 тысяч долларов), Элгуджа Гоциридзе — более 1 миллиона лари (порядка 407,5 тысячи долларов).

«Новый отчет НПО «Международная прозрачность — Грузия» указывает на то, что незадекларированные бизнес активы членов парламента и несовместимая с их статусом деятельность также представляет проблему для парламента девятого созыва», — отмечено в документе.

На основании изученных официальных данных, было установлено, что из 150 депутатов парламента Грузии 51 имеет бизнес связи, и, соответственно, все они владеют долями в предпринимательских субъектах.

Незадекларированные бизнес-активы, по информации НПО, есть у 16 парламентариев. 14 из них представители большинства, а еще двое — депутаты от оппозиционной партии «Альянс патриотов», в том числе вице-спикер Ирма Инашвили.

Самыми большими бизнес-активами в компаниях владеют депутаты от «Грузинской мечты»: Ивлиане Цулая — 31 компании, и по 13 компаний — Нино Цилосани и Кахабер Окриашвили.

Девять парламентариев зарегистрированы как директора. Семеро из них членов «Грузинской мечты», а двое других от оппозиционных партий – «Европейская Грузия» и «Альянс патриотов».

Согласно УК Грузии, непредставление декларации об имущественном положении либо внесение в декларацию неполных или неверных данных наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до двухсот часов с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

При этом, в случае осуществления предпринимательской деятельности депутатом, парламент обязан рассмотреть вопрос досрочной приостановки полномочий члена парламента.

Новости-Грузия






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