|
С 2015 года по сей день в Грузии и за пределами страны усыновлены 388 детей
19.09.2017 16:04
По данным Агентства социального обслуживания Грузии, малыми детскими домами семейного типа пользуются 350 бенефициаров, а на воспитании по доверенности находятся 1523 ребенка.
Согласно информации, запрошенной в Агентстве социального обслуживания, в 2015 году на воспитании по доверенности было 1428 детей, в 2016 - 1539, по состоянию на август 2017-го - 1523.. По их же информации, в 2015 году в малых детдомах семейного типа было 415 бенефициаров, в 2016 году - 394, по состоянию на август 2017-го - 350.
Что касается показателей усыновления, по данным агентства, в 2015 году внутри страны было усыновлено 164 ребенка, в 2016 году - 130, по состоянию на август 2017-го - 82.
Что касается международного усыновления, в 2015 году это было 7 детей, в 2016 – 3, а по состоянию на август 2017-го – 2.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна