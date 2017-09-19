С 2015 года по сей день в Грузии и за пределами страны усыновлены 388 детей

19.09.2017 16:04 По данным Агентства социального обслуживания Грузии, малыми детскими домами семейного типа пользуются 350 бенефициаров, а на воспитании по доверенности находятся 1523 ребенка.



Согласно информации, запрошенной в Агентстве социального обслуживания, в 2015 году на воспитании по доверенности было 1428 детей, в 2016 - 1539, по состоянию на август 2017-го - 1523.. По их же информации, в 2015 году в малых детдомах семейного типа было 415 бенефициаров, в 2016 году - 394, по состоянию на август 2017-го - 350.



Что касается показателей усыновления, по данным агентства, в 2015 году внутри страны было усыновлено 164 ребенка, в 2016 году - 130, по состоянию на август 2017-го - 82.



Что касается международного усыновления, в 2015 году это было 7 детей, в 2016 – 3, а по состоянию на август 2017-го – 2.

















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