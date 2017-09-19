В августе доходы партий в сумме составили 4 миллиона лари, откуда более 3 миллионов получила «Грузинская мечта»

19.09.2017 16:13 В период 1-21 августа нынешнего года наибольший доход - 3 412 420 лари, получила партия « Грузинская мечта».



Согласно данным, предоставленным Службой аудита, отсюда 3 239 000 лари являются пожертвованиями, а 173 420 лари – бюджетный доход.



Доход в 156 294 лари получила «Европейская Грузия». Отсюда 77 450 лари – пожертвования, 78 844 лари – бюджетный доход.



Общая сумма доходов всех партий с 1 по 21 августа текущего года составила 4 129 325 лари. Из этой суммы 3 333 882 лари – пожертвования, а 807 258 лари - бюджетный доход.



Что касается других партий, сумма дохода «Единого национального движения» составила 90 741 лари. Отсюда 85 144 лари – бюджетный доход, а 5 232 лари – пожертвования; доход «Объединенного демократического движения» составил 83 086 лари, доход «Альянса патриотов Грузии» - 61 951 лари.















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