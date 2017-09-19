Саганелидзе: Мы хотим установить тесную связь с населением оккупированных регионов

19.09.2017 16:52 Армян и грузин всегда интересовало то, что происходит в соседней стране, поскольку оба народа связывают прошлое, настоящее и будущее, и ситуация, царящая в обеих странах важна.



Об этом на сегодняшней встрече со СМИ сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе, говоря о территориальных проблемах Грузии.



«В августе этого года исполнилось 9 лет со дня начала российско-грузинской войны, и два региона Грузии – Абхазия и Цхинвале – оккупированы Россией. Находящиеся на этих территориях де-факто институты интегрированы в политическую, экономическую, военную и социальную системы России.



В Абхазии создана совместная с РФ группировка войск, а незаконные воинские части Цхинвальского региона интегрированы в ВС РФ», - сказал посол.



Он коснулся также проведенного в Цхинвале, по его определению, так называемого, референдума, который был направлен на переименование региона в Аланию.



«Целью этого было присоединить территорию к России. Алания- историческое название т.н. Южной Осетии, и переименование Цхинвальского региона, на самом деле, было нацелено на объединение этого региона с РФ. Де-факто представители властей Цхинвале не скрывают этого, говорят, что хотят объединиться с РФ».



Саганелидзе сообщил, что регион стал в достаточной степени милитаризированным, российская сторона вооружает территорию, на каждом 5000-ом населенном пункте стоит российский военнослужащий, вооруженный современными видами оружия – бронемашинами, системами ПВО и прочим.



«Мы считаем, что милитаризация такого порядка крайне опасна не только для Грузии, но и для всего региона. Многие не знают, что расстояние от Тбилиси до Цхинвале - 40 км. В результате оккупации 25 грузинских деревень оказались в зоне захвата, 800 семей потеряли свои земельные участки, пастбища. Есть также такие села, которые поделились, есть села, которые сами находятся на территории Грузии, а, к примеру, кладбище, - на оккупированной территории. Российские оккупанты на протяжении 100 км соорудили колючую проволоку и приближающихся к ней жителей задерживают и требуют выкуп».



По словам посла, грузинское население Абхазии находится под давлением местных властей, вынужденно отказаться от грузинского гражданства и принять абхазское гражданство, их заставляют менять имя-фамилию, в школах запрещено преподавание грузинского языка. «Количество беженцев из Абхазии составляет 500 человек», - отметил он.



Георгий Саганелидзе отметил, что в Грузии видят развязку конфликта в Грузии, и эти вопросы должны решаться исключительно мирным путем.



«Мы хотим установить тесную связь с населением оккупированных регионов, без учета их национальной принадлежности, каждый гражданин оккупированной территории является гражданином Грузии, и Грузия заботиться о каждом»,- сказал посол.















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