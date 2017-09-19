Премьер-министр Грузии провел встречи с президентом Европейского совета

19.09.2017 17:06 В рамках 72-й сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.



Квирикашвили участвует в сессии ГА ООН, которая проходит с 18 по 22 сентября. Выступление главы правительства на Генассамблее ОООН намечено на 21 сентября. Премьер Грузии также обратится к участникам мероприятия организации Открытое правительство (OGP), на которой



Двусторонние отношения Грузии и Евросоюза, реформы в Грузии и вопросы территориальной целостности страны – стали основными темами встречи с Дональдом Туском.



«Евросоюз поддерживает все те процессы, которые связаны с интеграцией в европейскую семью», — отметил Туск.



Вопрос территориальной целостности Грузии стал главной темой обсуждения на встрече главы грузинского правительства с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.



Помимо этого, стороны также обсудили приближающиеся выборы в органы местной власти в Грузии, которые состоятся 21 октября этого года.



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Премьер-министр поблагодарил Гремингера за активное участие миссии наблюдателей ОБСЕ в мониторинге предвыборных процессов, который способствует максимально прозрачной избирательной среде.



Грузия является членом ОБСЕ уже 26 лет. ОБСЕ является сопредседателем на Женевских переговорах, а также участвует во встречах в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, которые проводятся в Гали и Эргнети. Помимо этого, представители ОБСЕ следят за каждыми выборами в Грузии















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