«Грузинская мечта» заменила кандидата в мэры Марнеули

19.09.2017 17:19

«Грузинская мечта» заменила кандидата в мэры Марнеули – вместо Амирана Гиоргадзе был представлена кандидатура Теймураза Абазова.



Решение было принято руководством правящей партии еще 7 сентября, однако жителям города стало известно об этом только накануне.



Амиран Гиоргадзе ранее был официально представлен «Грузинской мечтой» на пост мэра Марнеули. По всему городу уже размещены предвыборные агитационные билборды, плакаты и баннеры с его изображением.



Данное решение попытались опротестовать сторонники Гиоргадзе. Организовав стихийную акцию в Марнеули, они приняли решение направиться в столицу, чтобы потребовать восстановления кандидатуры Гиоргадзе у центрального офиса правящей партии.



«Наша позиция неизменна. Мы хотим, чтобы Амиран Гиоргадзе был мэром Марнеули. Сегодня все мы организованно прибыли в Тбилиси, чтобы показать властям, что рядом с ним стоят люди», — сказал один из участников акции журналистам.



До поздней ночи в офисе «Грузинской мечты» продолжались консультации по данному вопросу. В итоге, представители партии подтвердили, что на пост мэра будет выдвинут Теймураз Абазов, а Гиоргадзе — станет первым номером в избирательном списке сакребуло.



«Партия живой организм. Демократия разрешена не только в стране, но и в партии. Речь здесь идет о некоторых изменениях. В Марнеули у нас есть два очень сильных кандидата, однако Гиоргадзе будет первым номером в списке председателей сакребуло», — сказал глава парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе журналистам.



Вместе с тем, он не назвал каких-либо конкретных причин для смены кандидата.















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