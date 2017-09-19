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В ООН стартовали дебаты с участием президентов


19.09.2017   18:02
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались общеполитические дебаты в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН. В дискуссии на высшем уровне примут участие главы государств и правительств из более чем 120 стран.

Главная тема нынешних дебатов: "Ориентация на людей - стремление к миру и достойной жизни для всех на стабильной планете". Ожидается, что мировые лидеры сосредоточатся на вопросах стабильного развития и изменений климата. Отдельное внимание будут уделяться сегодняшним глобальным вызовам, в том числе затяжным конфликтам, крайней бедности и борьбе с голодом, а также кризису беженцев.

Перед началом дискуссий высокого уровня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит ежегодный отчет о работе Организации. Перед присутствующими также выступит избранный председатель Генассамблеи - министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. После этого запланированы выступления глав государств и правительств.






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