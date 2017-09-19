Преследование президентов в стране должно прекратиться - обвиняемый по т.н. делу пиджаков

19.09.2017 18:16 Сегодня в городском суде Тбилиси шло рассмотрение т.н. дела пиджаков. Обвинение по данному делу предъявлено бывшему президенту Михеилу Саакашвили, и бывшему начальнику Специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия.



По заявлению Теймураза Джанашия, преследование президентов в стране должно завершиться.



"Ситуация такая: у слепого умерла жена, и от него это скрывают, а зачем скрывают, непонятно. На это распоряжение наложен гриф, между тем мы знаем, что был потрачен миллион, знаем, что были изданы пять распоряжений, и я точно знаю, какая сумма была выделена. Я не знаю, от кого что скрывают, или почему обществу внушают это. Это будет постыдно для власти, страны, и каждого из вас. Необходимо прекратить преследование одного президента, другого президента, в нормальной стране так не поступают"- заявил обвиняемый.



На сегодняшнем процессе сторона защиты потребовала приложить к делу в виде доказательства тот документ, который подтверждает, что тайные расходы были и тогда, когда руководителем Специальной службы государственной охраны был Анзор Чубинидзе.



Адвокат Бека Басилая получил письменный документ из администрации президента, согласно которому с 25 февраля до 17 ноября 2013 года были изданы пять распоряжений президента Грузии под грифом "секретно" о финансировании мероприятий, осуществленных Специальной службой государственной охраны. А после того по сегодняшний день распоряжение аналогичного содержания не издавалось.



По заявлению адвоката Беки Басилая, как бы ни исследовали письменные доказательства, которые есть в деле, они не меняют того обстоятельства, что Специальная служба государственной охраны в обязательном порядке должна выполнить распоряжение президента.



"Сегодня мы представили письмо из администрации президента, которое подтверждает, что после того, как Бидзина Иванишвили был премьер-министром страны, и Специальной службой государственной охраны руководил Анзор Чубинидзе, были изданы такие же распоряжения, в чем обвиняют Теймураза Джанашия. Такие распоряжения по-прежнему издавались, и вновь выполнялись. Это означает одно, что у этого дела нет правового состава, какие бы исследования письменных доказательств не происходили, которые лежат в деле, они не меняют того обстоятельства, что для Специальной службы государственной охраны распоряжение президента является обязательным для исполнения. Это так в условиях любого правительства"- заявил после завершения процесса адвокат Бека Басилая.



К информации, сегодня на судебном заседании шло исследование доказательства стороны обвинения по т.н. делу пиджаков.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

