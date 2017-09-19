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Посольство США интересуется нападением на молодого мужчину в Тбилиси


19.09.2017   18:38
Нападением на молодого мужчину, произошедшим сегодня на окраине Тбилиси, интересуется посольство США в Грузии. Раненый 26-летний мужчина оказался гражданином США, сообщает телекомпания «Имеди».

Согласно распространившейся информации, на молодого человека напали в первой половине дня в районе ТЭВЗ (Темка). Пострадавший был доставлен в клиническую больницу №5 с ножевыми ранениями в области груди и шеи. Вместе с тем, очевидцы говорят, что слышали звуки выстрелов.

Гражданину США была проведена операция, продолжавшаяся более двух часов. В настоящее время его состояние стабильно тяжелое.

В момент нападения мужчина находился в обменном пункте, однако его родственники исключают версию ограбления. По словам отца пострадавшего, его сын прибыл из США неделю назад и у него не было конфликтов с кем-либо.

С деталями происшествия уже ознакомились представители посольства США в Тбилиси, которые побывали в клинике. Они отказались от комментариев, пояснив представителям СМИ, что не могут разглашать подробностей дела и конфиденциальную информацию.

В МВД Грузии пока не комментировали случившееся. В течение всего дня на месте работали эксперт-криминалисты, которые изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленные поблизости. По факту продолжается следствие по 117 статье УК Грузии — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Новости-Грузия






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