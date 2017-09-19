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Европарламентарии знакомятся с реформами Грузии
19.09.2017 18:50
Вопросы сближения Грузии с Евросоюзом и ход демократических реформ в стране в Тбилиси обсуждают грузинские и европейские парламентарии, говорится в сообщении на сайте законодательного органа.
В Грузии с 19 по 20 сентября проходит пятое по счету заседание парламентского комитета ассоциации Евросоюз — Грузия. По завершению заседания комитет примет заявление и рекомендации.
"На заседании мы уделим внимание всем тем актуальным вопросам, которые стоят на повестке дня наших двусторонних отношений… Суть парламентского комитета состоит в том, чтобы осуществить парламентский надзор над исполнительной властью и внести лепту в процесс дальнейшего сближения Грузии и Евросоюза", — отметила глава парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава.
До начала заседания с представителями делегации Европарламента встретился спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Стороны поговорили о предстоящем саммите Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября.
С европейскими парламентариями встретится и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
В 2009 году Грузия стала участником программы "Восточное партнерство", которая предусматривает политическое ассоциирование и экономическое сближение с Евросоюзом шести государств постсоветского пространства — Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Украины и Беларуси.
В 2010 году совет министров иностранных дел 27 стран Евросоюза выдал Еврокомиссии мандат на ведение переговоров о заключении двусторонних соглашений об ассоциации. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. С 28 мая этого года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.
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