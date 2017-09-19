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Пхаладзе: Германская сторона отрицает информацию в связи с открытием представительства торговой палаты Абхазии в Берлине


19.09.2017   18:53
Советник по международным вопросам президента Грузии Тенгиз Пхаладзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германии в Грузии доктором Хайке Файч.

В администрации президента Грузии сообщили "Интерпрессньюс", что разговор коснулся развития грузинско-германских двухсторонних отношений. Посол Германии еще раз подтвердила поддержку территориальной целостности, и политики непризнания оккупированных территорий Грузии.

По заявлению Тенгиза Пхаладзе, германская сторона отрицает распространенную информацию в связи с открытием, или регистрацией какого-либо рода представительства торгово-промышленной палаты Абхазии в Берлине, и еще раз подтверждает твердость позиции поддержки Грузии.






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