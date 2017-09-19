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Документ, составленный президентом и оппозицией, будут переслан «Грузинской мечте» и Венецианской комиссии


19.09.2017   20:31
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает надежду, что документ, подготовленный им и оппозиционным сектором, «подтолкнет парламентское большинство к пересмотру своей очень бескомпромиссной позиции».

Как заявил Маргвелашвили на брифинге, состоявшемся в администрации президента, документ будет переслан «Грузинской мечте» и Венецианской комиссии.

«Все политические партии в чем-то уступили, но согласие состоялось. Теперь этот документ будет направлен «Грузинской мечте» и Венецианской комиссии. С той надеждой и чувством, что как общество, как политическая культура, мы должны суметь прийти к общему и к согласию. Во всяком случае, тот миф, якобы в Грузии люди с отличающимися взглядами никогда ни о чем не договариваются, по-настоящему разбит. Партии с совершенно различными взглядами в связи с определенными вопросами занимают одну позицию. Для этого нужно стремление к согласию, диалог. Надеюсь, что этот документ подтолкнет парламентское большинство к пересмотру своей очень бескомпромиссной позиции», - заявил Георгий Маргвелашвили.






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