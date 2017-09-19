Трамп призвал ООН защищать суверенитет от "Украины до Южно-Китайского моря"

19.09.2017 20:38 Страны — члены ООН должны защищать суверенитет "от Украины до Южно-Китайского моря", заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Об этом сообщает РИА Новости.



"Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ, уважение культуры и мирное взаимодействие", — отметил он.



При этом Трамп подчеркнул, что всегда будет ставить интересы Соединенных Штатов на первое место. "Как и вы, будучи лидерами ваших стран, будете всегда и должны всегда ставить ваши страны на первое место", — добавил он, обращаясь к лидерам государств — членов ООН.



По словам президента, США больше не позволят "пользоваться собой ради односторонних сделок, от которых ничего не получают взамен". Он заверил, что Америка не пытается никому навязать свой образ жизни, а лишь хочет быть "лучшим примером для каждой страны".



Кроме того, Трамп посетовал на то, что Вашингтон платит в бюджет ООН много больше других стран.



"США — одна из 193 стран — членов ООН, и при этом мы платим 22% всего бюджета, и даже больше. На США ложится несправедливая часть выплат. Но, честно скажу, если от этого все заявленные ООН цели смогут реализоваться, особенно же — достижение мира, то эти инвестиции того стоят", — заявил он.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

