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Трамп: Cвободные независимые страны - это залог успеха ООН
19.09.2017 20:40
Успех ООН зависит от независимости ее членов.
Как передает ТАСС, об этом во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее всемирной организации, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, Соединенные Штаты ожидают, что страны будут уважать права других государств. "Это основа для сотрудничества и успеха", - отметил он.
В то же время президент отметил, что авторитарные государства стремятся сломать альянсы, благодаря которым мир двигался к свободе после Второй мировой войны.
"Авторитарные страны стремятся обеспечить коллапс <...> альянсов, которые предотвращали конфликты и двигали мир в направлении свободы после Второй мировой войны", - считает американский лидер.
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