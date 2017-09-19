Трамп: Cвободные независимые страны - это залог успеха ООН

19.09.2017 20:40 Успех ООН зависит от независимости ее членов.



Как передает ТАСС, об этом во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее всемирной организации, заявил президент США Дональд Трамп.



По его словам, Соединенные Штаты ожидают, что страны будут уважать права других государств. "Это основа для сотрудничества и успеха", - отметил он.



В то же время президент отметил, что авторитарные государства стремятся сломать альянсы, благодаря которым мир двигался к свободе после Второй мировой войны.



"Авторитарные страны стремятся обеспечить коллапс <...> альянсов, которые предотвращали конфликты и двигали мир в направлении свободы после Второй мировой войны", - считает американский лидер.















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