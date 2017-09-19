Начались общеполитические дискуссии в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН

19.09.2017 20:41 В мире нарастает нестабильность и усугубляются конфликты, однако этот процесс можно обратить вспять, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на открытии общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



"Организация Объединенных Наций сталкивается с серьезными вызовами. Люди страдают и проникаются гневом. Они видят, что ситуация в сфере безопасности ухудшается, растет неравенство, разрастаются конфликты и меняется климат", - заявил А.Гуттериш.



По его словам, сегодня мировая экономика становится все более интегрированной, однако утрачивается чувство мирового сообщества.



Он указал, что несмотря на все это, "вместе мы сможем добиться мира".



Генсек ООН подчеркнул, что конфликты и кризисы в Сирии, Йемене, Афганистане необходимо решать сугубо политическим путем.



"Мы не сможем искоренить терроризм, если не разрешим конфликты, создающие хаос, в условиях которого процветают воинствующие экстремисты", - добавил А.Гутерриш.















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