|
Генеральный секретарь ООН: Мир становится все более опасным
19.09.2017 21:04
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире нарастает нестабильность и усугубляются конфликты. В своей первой речи перед Генеральной ассамблеей он призвал членов организации избежать войны с Северной Кореей. О возможности военного вмешательства говорил в своем выступлении перед Генассамблеей президент США Дональд Трамп.
Гутерриш призвал членов Совета Безопасности ООН сохранять единство в вопросе отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что необходимо найти политическое решение кризиса, а пассивная позиция может привести к вооруженному конфликту.
Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что политики все чаще выставляют в негативном свете беженцев и мигрантов ради успеха у избирателей. Нынешний генсек ООН на протяжении десяти лет был Верховным комиссаром по делам беженцев.
Мировые лидеры должны приложить больше усилий для сокращения вредных выбросов в атмосферу согласно Парижскому соглашению, заявил Гутерриш. Ранее США начали процесс выхода из этого договора по климату. Генсек ООН подчеркнул, что научные доказательства климатических изменений неопровержимы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна