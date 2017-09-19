Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генеральный секретарь ООН: Мир становится все более опасным


19.09.2017   21:04
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире нарастает нестабильность и усугубляются конфликты. В своей первой речи перед Генеральной ассамблеей он призвал членов организации избежать войны с Северной Кореей. О возможности военного вмешательства говорил в своем выступлении перед Генассамблеей президент США Дональд Трамп.

Гутерриш призвал членов Совета Безопасности ООН сохранять единство в вопросе отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что необходимо найти политическое решение кризиса, а пассивная позиция может привести к вооруженному конфликту.

Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что политики все чаще выставляют в негативном свете беженцев и мигрантов ради успеха у избирателей. Нынешний генсек ООН на протяжении десяти лет был Верховным комиссаром по делам беженцев.

Мировые лидеры должны приложить больше усилий для сокращения вредных выбросов в атмосферу согласно Парижскому соглашению, заявил Гутерриш. Ранее США начали процесс выхода из этого договора по климату. Генсек ООН подчеркнул, что научные доказательства климатических изменений неопровержимы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Набеглави» будет разливать минеральную воду со вкусом лимона в алюминиевые банки
ВВП Грузии в первом полугодии увеличился на 4,9%
Рост ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
Германия не считает представительство ТПП Абхазии в Берлине официальным
Строительство транскавказской дороги через Абхазию: современность в свете истории
«Представительство ТПП Абхазии» в Берлине является частной инициативой - ТПП Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Маргвелашвили и оппозиция договорились по конституционным поправкам
Transparency International: Депутаты парламента Грузии связаны с бизнесом
Делегация европарламентариев знакомится с реформами Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна