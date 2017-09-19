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Президент Грузии получил от оппозиции согласованный документ по поправкам к конституции страны
19.09.2017 21:38
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник на брифинге сообщил, что получил от представителей оппозиционных партий согласованный документ по поправкам в проект новой конституции, рассматриваемый в парламенте.
"Оппозиционные партии <...> согласовали документ, который будет направлен правящей партии "Грузинская мечта" и Венецианской комиссии", - заявил Г.Маргвелашвили, выразив надежду, что правящая партия учтет поправки оппозиции и "не будет действовать с позиции силы".
"Я надеюсь, что этот документ подтолкнет парламентское большинство пересмотреть свою бескомпромиссную позицию по рассматриваемому проекту Конституции", - сказал президент Грузии.
Оппозиционные партии в согласованном документе обращают внимание на два изменения в проекте конституции. Речь идет о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе с 2020 года, а не с 2024 года, как это предполагает утвержденный парламентом уже в двух чтениях проект новой конституции. Оппозиционеры требуют также проведения президентских выборов на основе прямого голосования, а не тремястами назначенными выборщиками.
Представители правящей партии отказываются вносить какие-либо существенные поправки в рассматриваемый в парламенте свой проект конституции.
Руководители Венецианской комиссии не раз призывали грузинских парламентариев от правящей партии принять новую конституцию Грузии в условиях ее поддержки всеми политическими силами.
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