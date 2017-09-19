Президент и оппозиция предложили свою позицию по конституционным поправкам

19.09.2017 21:48 Администрация президента распространяет единый документ по поводу соглашения, достигнутого между первым лицом страны Георгием Маргвелашвили и оппозиционными политическими партиями касательно вопроса конституционной реформы.



Совместная позиция президента и оппозиции в связи с необходимостью совершенствования проекта конституции Грузии и достижения консенсуса заключается в следующем:



«Президент Грузии, парламентские и внепарламентские оппозиционные политические партии, принимая во внимание беспредельную значимость конституции для развития и государственного усиления нашей страны, считаем обязательным принятие обновленной редакции Основного закона страны на основании консенсуса. Конституция не может стать документом, объединяющим граждан с различными социально-политическими взглядами, если у нее будет поддержка только одной политической партии.



Соответственно, мы видим возможность достижения минимального уровня общественно-политического согласия, необходимого для конституционной реформы, только в случае перехода парламентских выборов на полностью пропорциональную систему (при справедливом порядке распределение мандатов) и сохранения прямых выборов главы государства.



Учитывая это, президент Грузии и оппозиционные политические партии, несмотря на различные идеологические и политические позиции, соглашаются по следующим вопросам конституции:



1. Немедленное введение пропорциональной избирательной системы (при справедливом порядке распределение мандатов) и сохранение порядка прямых выборов президента;

2. Снижения барьера до 3% и сохранение избирательных блоков;

3. Сохранения Совета безопасности в качестве конституционного органа; лучшая организация обороноспособности и безопасности страны;

4. Усиление парламентского надзора;

5. Усиление независимости судебной власти.

Эти вопросы в основном основаны на рекомендациях Венецианской комиссии и учитывают настроения общественности Грузии», - говорится в документе, совместно разработанном президентом и оппозиционными партиями.















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