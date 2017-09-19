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Саакашвили открыл штаб-квартиру в лесах Черкасской области
19.09.2017 22:19
Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили рассказал о своих политических планах в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
"У меня четкий план. Мы с завтрашнего дня уезжаем в регионы, делаем свою штаб квартиру в "Холодном Яру" и оттуда мы будем ездить по всей Украине, мы будем собирать требования народа и собирать людей. Мне нужно набрать 300 спартанцев, 300 моих коллег. Главная наша цель - найти новых людей", - сказал Саакашвили.
Третий президент Грузии добавил, что его команда будет в парламенте лишь один срок. За это время они проведут все необходимые реформы и уйдут в отставку по ранее составленному договору с народом.
"За этот срок мы реформируем, примем все законы, все сделаем, а потом пойдем домой", - подчеркнул Саакашвили.
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