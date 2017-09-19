Заседание комиссии НАТО-Грузия пройдет в среду в Брюсселе

19.09.2017 23:05 Заместитель руководителя грузинского министерства иностранных дел Давид Дондуа и государственный министр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили примут участие в заседании комиссии НАТО-Грузия, которое пройдет в среду в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.



Представителей Грузии в тот же день примет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сообщается в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

