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Заседание комиссии НАТО-Грузия пройдет в среду в Брюсселе
19.09.2017 23:05
Заместитель руководителя грузинского министерства иностранных дел Давид Дондуа и государственный министр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили примут участие в заседании комиссии НАТО-Грузия, которое пройдет в среду в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.
Представителей Грузии в тот же день примет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сообщается в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.
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