Усупашвили предсказал серьезный политический кризис в Грузии

19.09.2017 23:11 Бывший спикер парламента Грузии, ныне лидер оппозиционного «Движения строительства» Давид Усупашвили не исключает, что 26 сентября в Грузии начнется серьезный политический кризис. Как заявил Усупашвили в эфире телекомпании «Маэстро», это произойдет в том случае, если парламент Грузии утвердит тот проект изменений в Конституцию, который сегодня лежит у него на столе.



«Весь политический трагизм дела состоит в том, что сегодня одновременно неприемлемо как принятие проекта в том виде, в каком он лежит на столе, так и его провал. Так как, если проект провалится, например, в случае применения президентом вето, то у нас останется действующая Конституция и именно та уродливая парламентская система, о которой сегодня и ведутся дебаты», — пояснил Давид Усупашвили.



По его оценке, правящая партия, которая почему-то исключает любые компромиссы по проекту изменений в Конституцию, своей жесткой позицией заводит страну в тупик. Тем не менее, Давид Усупашвили не теряет надежды на политическую мудрость и смелость лидеров «Грузинской мечты».



«Я все же хочу надеяться, что когда действительно остались считанные дни для того, чтобы у страны была Конституция, которая поведет нас вперед, они проявят политическую мудрость. Так как именно сейчас необходимы политический лидершип, политическая смелость, и я хочу заверить лидеров «Грузинской мечты», что это будет не их слабостью, а наоборот, смелостью», — заявил Усупашвили.



Как известно, проект изменений в Конституцию Грузии с самого начала стал предметом острых споров между правящей партией «Грузинская мечта», с одной стороны, и президентом и оппозиционными партиями, с другой стороны. Президент и оппозиция выступали против отмены прямых выборов президента, урезания его полномочий, отсрочки перехода со смешанной на пропорциональную систему выборов парламента с 2020 года до 2024 года, несправедливого принципа распределения мандатов, которые в результате выборов достанутся не прошедшим в парламент партиям (согласно проекту Конституции, такие мандаты переходят к победившей на выборах партии). Несмотря на протесты оппонентов, парламент Грузии утвердил спорный законопроект в первом и втором чтении в конце весенней сессии. Причем оппозиция в голосовании по законопроекту не участвовала. В третьем чтении проект изменений в Конституцию Грузии парламент планирует утвердить 26 сентября.















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