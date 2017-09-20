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Экстрадиция Саакашвили в Грузию первым делом будет плохо именно для Грузии - Курт Волкер


20.09.2017   11:23
Специальный посланник США в Украине Курт Волкер заявил, что если Михеила Саакашвили экстрадируют в Грузию, это, прежде всего, навредит Грузии, и грузинской политике.

В интервью авторской программе "Панорама" телеканала "Иберия" Волкер выразил надежду, что все останется как есть, несмотря на то, что Грузия уже послала Украине требование об экстрадиции Саакашвили.

По его же словам, события последнего времени, связанные с бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одессы, и его активности отдаляют Украину от значимых вопросов.

"Украине многое предстоит сделать: демократические, экономические реформы, безопасность, урегулирование конфликта с народом Донбасса. Думаю, действия Саакашвили отдаляют нас от этих важных вопросов. Перевод внимания ничего хорошего не даст. Не думаю, чтобы такая драматизация была полезной для Украины или Грузии. У Украины впереди действительно много неотложной работы, и она не должна терять время на это. В то же время, Украина должна доказать, что там есть верховенство закона, все должно произойти справедливо"- заявил Курт Волкер.








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