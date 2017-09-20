Квирикашвили: Меня восхищает готовность населения контролировать собственные власти

20.09.2017 11:27 Меня восхищает готовность населения контролировать собственные власти, - об этом заявил накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью в Нью-Йорке на мероприятии «Партнерства открытого управления» (OGP), проведенного в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

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По словам премьер-министра, для него большая честь и привилегия то, что Грузия стала страной-председателем OGP.



«В этом процессе мы будем сотрудничать со многими странами... Меня восхищает тот успех, которого страны-члены OGP достигают в мире – восхищает готовность населения контролировать собственные власти. Несмотря на это, нам предстоит еще освоить много уроков – не только друг от друга или организаций гражданской общественности, но и от журналистов, предпринимателей и существующих в сфере хорошо управления других лидеров», - заявил Квирикашвили.



Глава правительства также акцентировал внимание на теме встречи «Восстановления доверия в отношении власти» и отметил, что этот вопрос требует разумной, долгосрочной стратегии.















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