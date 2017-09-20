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Георгий Квирикашвили встретился с Федерикой Могерини
20.09.2017 12:48
На встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая состоялась в рамках 72-й сессии, были рассмотрены отношения Грузии и ЕС, реформы проходящие в стране и обстановка, сложившаяся на грузинских оккупированных территориях.
Как сообщают в администрации правительства Грузии, в ходе встречи речь шла о достигнутом Грузией прогрессе и реформах, которые вместе с развитием страны, ориентированы на содействие скорейшей интеграции Грузии в ЕС.
Верховный представитель ЕС еще раз подтвердила твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Евросоюза. Могерини отметила, что Грузия была одним из важнейших вопросов, который она обсудила в ходе своей встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Нью-Йорке.
Грузинский премьер и верховный представитель ЕС также говорили о предстоящем саммите «Восточного партнерства», который пройдет в Брюсселе в ноябре.
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