Георгий Квирикашвили встретился с Федерикой Могерини

20.09.2017 12:48 На встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая состоялась в рамках 72-й сессии, были рассмотрены отношения Грузии и ЕС, реформы проходящие в стране и обстановка, сложившаяся на грузинских оккупированных территориях.



Как сообщают в администрации правительства Грузии, в ходе встречи речь шла о достигнутом Грузией прогрессе и реформах, которые вместе с развитием страны, ориентированы на содействие скорейшей интеграции Грузии в ЕС.



Верховный представитель ЕС еще раз подтвердила твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Евросоюза. Могерини отметила, что Грузия была одним из важнейших вопросов, который она обсудила в ходе своей встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Нью-Йорке.

Грузинский премьер и верховный представитель ЕС также говорили о предстоящем саммите «Восточного партнерства», который пройдет в Брюсселе в ноябре.















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