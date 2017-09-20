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Георгий Квирикашвили встретился с Федерикой Могерини


20.09.2017   12:48
На встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая состоялась в рамках 72-й сессии, были рассмотрены отношения Грузии и ЕС, реформы проходящие в стране и обстановка, сложившаяся на грузинских оккупированных территориях.

Как сообщают в администрации правительства Грузии, в ходе встречи речь шла о достигнутом Грузией прогрессе и реформах, которые вместе с развитием страны, ориентированы на содействие скорейшей интеграции Грузии в ЕС.

Верховный представитель ЕС еще раз подтвердила твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Евросоюза. Могерини отметила, что Грузия была одним из важнейших вопросов, который она обсудила в ходе своей встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Нью-Йорке.
Грузинский премьер и верховный представитель ЕС также говорили о предстоящем саммите «Восточного партнерства», который пройдет в Брюсселе в ноябре.






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