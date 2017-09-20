Грузия на дебатах на заседании ГА ООН

20.09.2017 13:07 Выступая на дебатах на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября, президенты Эстонии, Литвы, Польши, Словакии и Турции сделали заявления о Грузии.



Ниже приведены выдержки из их заявлений:



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд: «Текущая военная агрессия в Восточной Украине вновь способствует разжиганию конфликта и жертвы среди мирного населения, в том числе, гибель члена Специальной наблюдательной миссии ООН. Крымский полуостров вновь оккупирован, так же как и территории Грузии. А в Приднестровье и Нагорном Карабахе имеют место затянувшиеся конфликты».



Президент Литвы Даля Грибаускайте: «Несмотря на особую ответственность России, как постоянного члена Совета безопасности ООН, по защите международного мира, она нарушила Устав ООН после того, как напала на Грузию, произвела аннексию Крыма и напрямую вовлечена в войну в Восточной Украине».



Президент Польши Анджей Дуда: «польша также желает внести свой вклад в установлении международного порядка, который основывается на принципах политического суверенитета и территориальной целостности. Любая попытка, успешная или безуспешная – нарушить эти принципы, ослабит взаимное доверие. Уже почти 10 лет, как в Грузии и третий год, как в Украине имеют место явные нарушения фундаментальных принципов Устава ООН, в том числе, принципов нерушимости границ, уважения суверенитета, неприменения военной силы при урегулировании споров».



Президент Словакии Андрей Киска: «Мы являемся свидетелями недальновидных интересов, которые основываются на распространении нестабильности, пошатывания коллективных усилий, направленных на обеспечение мира и безопасности. Главная ось Устава ООН, которая предусматривает обеспечение мирного сосуществования между странами, пошатнулась о имени эгоистического преследования т.н. сфер влияний, что является воображаемой фразой, которая часто используется ненадлежащим образом только для того, чтобы скрыть нарушения международного порядка и оправдать неуважение суверенитета. Это опасная игра, за которой последуют трагические и непрогнозируемые последствия. Это мы хорошо видим в Европе. Украина, Грузия и Молдова знают цену мира. Они хорошо знают ту боль, которую они испытали из-за нарушения их суверенитета со стороны агрессивного соседа, соседа, который думает, что правила его не касаются».



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Территориальная целостность Азербайджана и Грузии очень важна для региональной стабильности на Южном Кавказе. Поэтому необходимо, чтобы мы работали больше для урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и т.н. Южной Осетии».



Вопрос Грузии также затронули верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини и вице-президент США Майк Пенс на проведенной 19 сентября встречи. После встречи Служба внешних действий ЕС сообщила, что два лидера наряду с другими вопросами «также обсудили события, развивающиеся в последнее время в Восточной Европе, в частности, обстановку в Грузии и Украине и подтвердили сильную поддержку реформам, проводящимся в обеих странах».



Во время генеральных дебатов Генеральной Ассамблеи ООН мировые лидеры собираются в Штаб-квартире ООН и обсуждают глобальные вопросы. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который возглавляет грузинскую делегацию на ГА ООН, не генеральных дебатах выступит 21 сентября.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

