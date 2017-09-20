Грузия стала председателем OGP

20.09.2017 13:14 Впервые в истории Грузия стала председателем организации из 75 стран - "Партнерства открытого управления" (OGP). Президент Франции Эммануэль Макрон официально передал председательство сроком на один год премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили.



На мероприятии высокого уровня, которое состоялось в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Георгий Квирикашвили отметил, что председательство OGP, и внесение своей лепты в деятельности глобального движения, борющегося за прозрачность и более сильную демократию, является гордостью для правительства Грузии.



"Для меня огромная честь и привилегия, что нахожусь среди хозяев этого важного мероприятия, и обращаюсь к вам в виде новоизбранного председателя глобального движения прозрачности и демократии громадного влияния. В этом процессе мы сотрудничали со многими вами. Мы разделили ваш лучший опыт, и вместе с заинтересованными лицами рассмотрели истории нашего успеха. Меня воодушевляет тот успех, которого достигают в мире страны члены OGP, воодушевляет готовность населения контролировать свою власть. Несмотря на это, нам предстоит изучить еще много уроков, не только друг от друга, или организаций гражданского общества, но и от журналистов, предпринимателей, и других лидеров в сфере хорошего управления"- заявил премьер-министр.



Глава правительства также заострил внимание на тему встречи - "Восстановление доверия к власти", и отметил, что этот вопрос требует разумной, долгосрочной стратегии.



"Я призываю использовать это время, чтобы обсудить и вместе подумать, как можно обновить демократию. Надеюсь, мы сможем продолжить ту деятельность, которую начало правительство Франции"- заявил премьер-министр.



Новоизбранный председатель поблагодарил предыдущего председателя организации, Францию, и лично президента Макрона за проведенную деятельность, попытку объединения всех партнеров для усиления открытого управления, и чтобы справится с вызовами.



Георгий Квирикашвили отметил, что правительство Грузии твердо решило достичь четырех целей: сотрудничество и обеспечение включенности граждан; Содействие прозрачности и борьбе против коррупции; Содействие поставке инноваций в государственной службе; Активизация партнерства между странами-членами OGP.

















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